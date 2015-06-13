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فوز مدير نيابة زفتى بمقعد النيابة العامة فى انتخابات نادى قضاة المنصورة

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فوز مدير نيابة زفتى بمقعد النيابة العامة فى انتخابات نادى قضاة المنصورة فوز مدير نيابة زفتى بمقعد النيابة العامة فى انتخابات نادى قضاة المنصورة
فاز المستشار محمد كامل ليلة، مدير نيابة زفتى لشئون الأسرة بالغربية بمقعد النيابة العامة فى انتخابات نادى قضاة المنصورة.

حيث أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد الثلثى لنادى قضاة المنصورة فوز المستشار محمد كامل ليلة على مقعد النيابة هو و"كريم محمد سعد"، من ضمن 4 وكلاء نيابة مرشحين لمقعد النيابة العامة حيث حصل ليله على 222 صوتا.

كما فاز على مقعد المستشارين المستشار وليد عزمى بالتزكية وعلى مقعد القضاة فاز كل من المستشارين خالد إبراهيم جمعة ومحمد محمود جبارة.

يذكر أن "محمد ليلة" بدأ عمله كمعاون نيابة سمنود الجزئية بمحافظة الغربية ، ثم مدير نيابة أحداث شرق طنطا الكلية ومدير نيابة أحداث شمال الزقازيق الكلية، ثم مدير نيابة ههيا الجزئية ثم مدير نيابة زفتى الجزئية وحاليا مدير نيابة زفتى لشئون الأسرة بالغربية.

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