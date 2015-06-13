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في الجول يكشف - لجنة الكرة بالأهلي توافق على رحيل تريزيجيه لأندرلخت في هذه الحالة

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في الجول يكشف - لجنة الكرة بالأهلي توافق على رحيل تريزيجيه لأندرلخت في هذه الحالة في الجول يكشف - لجنة الكرة بالأهلي توافق على رحيل تريزيجيه لأندرلخت في هذه الحالة

اتخذت لجنة الكرة بالأهلي قرارها بالموافقة على رحيل محمود تريزيجيه نجم الفريق الشاب إلى أندرلخت البلجيكي، ولكن بشرط.

وكان أندرلخت قد بدأ المفاوضات بمليون يورو قبل أن تؤكد تقارير بلجيكية إمكانية مضاعفة العرض.

وعلم FilGoal.com أن لجنة الكرة بالأهلي تنوي الموافقة على عرض أندرلخت لضم تريزيجيه، إذا وصل العرض فعلا بثلاثة ملايين ونصف مليون يورو.

وكان تريزيجيه قد صرح اليوم السبت أن أندرلخت رفع العرض المقدم لضمه إلى ثلاثة ملايين ونصف مليون يورو.

وترى لجنة الكرة بالأهلي أن النادي الأحمر سيكون قادرا على وضع بعض البنود التي تحفظ حقوقه في اللاعب مستقبلا.

ولعب تريزيجيه -20 عاما- 30 مباراة مع الأهلي الموسم الحالي بين الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي سجل خمسة أهداف وصنع ثمانية.

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