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منتخب مصر لـ في الجول: فوز نيجيريا؟ نهتم بشيء آخر

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منتخب مصر لـ في الجول: فوز نيجيريا؟ نهتم بشيء آخر منتخب مصر لـ في الجول: فوز نيجيريا؟ نهتم بشيء آخر

قلل علاء عبد العزيز المدير الإداري لمنتخب مصر من أهمية فوز نيجيريا على تشاد 2-0، في نفس المجموعة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017.

وتقع مصر في المجموعة السابعة مع نيجيريا وتشاد وتنزانيا.

ويستهل الفراعنة مشوار التصفيات باستضافة تنزانيا غدا الأحد على استاد برج العرب.

وقال عبد العزيز لـFilGoal.com: "الجهاز الفني واللاعبون لا يهتمون بفوز نيجيريا على تشاد. لا نشغل أنفسنا أساسا بنتائج المنافسين".

وتابع "أخبرنا اللاعبين بأننا مطالبون بالفوز في كل مبارياتنا من أجل التأهل".

واستدرك متما "ولذلك لم نهتم بفوز نيجيريا على تشاد، ومنشغلون بالفوز على تنزانيا في بداية المشوار".

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