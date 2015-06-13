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فتحي مبروك: لا أمانع رحيل تريزيجيه في حال موافقة الأهلي

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فتحي مبروك: لا أمانع رحيل تريزيجيه في حال موافقة الأهلي فتحي مبروك: لا أمانع رحيل تريزيجيه في حال موافقة الأهلي

قال فتحي مبروك المدير الفني للأهلي أنه لا يمانع رحيل محمود تريزيجيه جناح الفريق الأحمر الشاب، في حال موافقة لجنة الكرة على عرض أندرلخت البلجيكي.

وكان تريزيجيه قد صرح اليوم السبت أن أندرلخت رفع العرض المقدم لضمه إلى ثلاثة ملايين ونصف مليون يورو.

وقال مبروك في تصريحات لقناة "الأهلي": "تريزيجيه لاعب يمتلك إمكانات رائعة. ويستحق الاهتمام من الأندية الأوروبية".

وتابع "يجب أن نضع في الاعتبار أن تريزيجيه سيمثل والأهلي في أوروبا لو رحل للاحتراف. ولن أمانع رحيله لو وافقت لجنة الكرة بالنادي".

ولكن ماذا لو طلبت لجنة الكرة رأي فتحي مبروك؟

يجيب مدرب الأهلي "سأبحث عن مصلحة النادي أولا، وتريزيجيه ثانيا".

وعلم FilGoal.com أن لجنة الكرة بالأهلي تنوي الموافقة على عرض أندرلخت لضم تريزيجيه، إذا وصل العرض فعلا بثلاثة ملايين ونصف مليون يورو.

ولعب تريزيجيه -20 عاما- 30 مباراة مع الأهلي الموسم الحالي بين الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي سجل خمسة أهداف وصنع ثمانية.

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