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طائرات التحالف العربى تقصف منازل عائلة رئيس اليمن المخلوع "على صالح"

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طائرات التحالف العربى تقصف منازل عائلة رئيس اليمن المخلوع "على صالح" طائرات التحالف العربى تقصف منازل عائلة رئيس اليمن المخلوع "على صالح"
قال مسئولون أمنيون يمنيون إن ستة مدنيين قتلوا فى العاصمة اليمنية صنعاء فى غارات للتحالف العربى استهدفت منازل لأقرباء الرئيس المخلوع على عبد الله صالح.

وقال المسئولون، متحدثين شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مخولين بإطلاع الصحفيين، إن عشرات المدنيين أصيبوا فى غارات اليوم السبت، بالقرب من منزلى شقيقى صالح، وهم: "على صالح الأحمر ومحمد صالح الأحمر ومنزل ابن أخيه يحيى محمد عبد الله".
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