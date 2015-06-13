سلمى حايك: الجراحات التجميلية مخاطرة كبيرة ولا أخطط لها حالياً

كشفت النجمة العالمية اللبنانية الأصل Salma Hayek عن أنّ الجراحات التجميلية تمثّل مخاطرة كبيرة بنظرها، بالرغم من عدم استبعادها بشكل قاطع احتمال الخضوع لواحدة منها في المستقبل.

Hayek البالغة من العمر 49 سنة قالت في حديثها لموقع People: "أنا لا أقوم بمخاطرات كبيرة عندما يتعلق الأمر بالجمال، وأعتقد أنّ الجراحة التجميلية مخاطرة كبيرة، وأنا متحفظة جداً بشأن الروتين الجمالي الذي أتبعه".

وأضافت: "لا أعلم إن كنت سأخضع لاحقاً لجراحة تجميلية، لكنني لا أخطط لذلك في الوقت الراهن".

وعن رأيها بحقن البوتوكس أجابت Salma: "أنا لا أؤمن بها، خصوصاً عندما يكون الأشخاص في سنّ الشباب، فهم يدمّرون أنفسهم"، وأوصت بتأخير اللجوء إلى حقن البوتوكس قدر الإمكان.

يُشار إلى أنّ Salma Hayek قامت مؤخّراً بزيارة بلدها الأم لبنان، حيث أطلقت فيلم النبي للأديب اللبناني جبران خليل جبران، ثم توجّهت إلى أمريكا حيث تمّ تكريمها بناء على أعمالها الإنسانية.

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