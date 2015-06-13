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"أقذر وأجرأ" فيلم بوليوودي.. بطلته كيم كردشيان

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السبت 13-06-2015 15:54

أعلن موقع Dnaindia أنّ نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية Kim Kardashian ستدخل عالم بوليوود من خلال فيلم جديد للمخرج الهندي Faisal Saif.
وأوضح الموقع أنّ Kardashian البالغة من العمر 34 عاماً، والتي تنتظر طفلها الثاني من زوجها المغني Kanye West، ستؤدي دور البطولة في الفيلم الجديد والمثير، والذي سيكون "للكبار فقط".
وقال المخرج Saif إنّ العمل الذي عرضه على الكثير من نجمات هوليوود ووافقت عليه Kim أخيراً، سيكون واحداً من "أجرأ" و "أقذر" ما قدّمته السينما الهندية، على حد قوله، حيث يتضمن الكثير من المشاهد الساخنة التي لا ترضى بتأديتها أيّ ممثلة.
وأضاف Faisal Saif: "لقد تواصلنا مع Kim ، ونحن نعرف أنها تمرّ بمرحلة خاصّة بسببب حملها، لكنني مستعدّ للانتظار وواثق بأنها لن ترفض العرض، وستتقبل بسهولة فكرة فيلمي".
أما عن موعد التصوير، فتوقّع المخرج أن يكون في شهر أيلول/سبتمبر من العالم الحالي، آملاً أن يجد الممثل الذي سيشارك Kim البطولة بأسرع وقت ممكن.
يُشار إلى أنّ Kim kardashian، التي ستتزوج مجدداً في باريس، كان من المفترض أن تزور الهند خلال العام الماضي، كضيفة عى برنامج Big Boss 8، إلا أنّ مشاكل قانونية دفعتها إلى إلغاء رحلتها.

هذا هو جنس مولود كيم كردشيان الثاني

 

 

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