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الظهور الأول لحنان ترك بعد فضيحة طليقها

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الظهور الأول لحنان ترك بعد فضيحة طليقها الظهور الأول لحنان ترك بعد فضيحة طليقها

السبت 13-06-2015 17:05

يبدو أن الفنانة المعتزلة حنان ترك قررت الخروج من عزلتها وحالتها النفسية السيئة بعد الفضيحة الكبيرة التي واجهت طليقها ووالد ابنيها أدم ويوسف بعد القبض عليه لاتهامه بإدارة شقته للمثليين جنسيا واستمرارية حبسه حتى الآن.
فظهرت حنان ترك في الحملة التي يتبناها الفنان محمد صبحي والخاصة بتطوير العشوائيات وبدت حالتها النفسية أفضل بعدما عاشت طيلة الأسابيع الماضية في حالة سيئة نظرا للفضيحة التي تواجه ابنيها بشكل خاص لاتهام والدهما بهذا الاتهام الغير أخلاقي ورفض ابنيها الذهاب إلى مدرستهما حتى لا يواجهان نظرات زملائهما مثلما علمت سيدتي نت.

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سيدتي