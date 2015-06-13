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من جديد صابرين تستفز جمهورها بسبب الحجاب

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من جديد صابرين تستفز جمهورها بسبب الحجاب من جديد صابرين تستفز جمهورها بسبب الحجاب

السبت 13-06-2015 17:28

اعتادت الممثلة المصرية صابرين دائماً أن تضع نفسها في مواضع النقد بسبب ارتدائها الشعر المستعار بدلاً من الحجاب. ولطالما تعرّضت للهجوم الشرس بسبب إصرارها على القول بأنها حصلت على فتوى تُجيز ارتداء الشعر المستعار بديلاً من الحجاب.

وقد ظهرت صابرين مؤخراً في بوستر مسلسلها "أوراق التوت"، وهي من دون حجاب، مكتفية بالشعر المستعار وبالعدسات اللاصقة مع المكياج الصارخ، ما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتساءلون عن السبب في ارتداء صابرين الحجاب، وإن كان أحد يُجبرها على ذلك؟!

 

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