منع عرض أعمال رغدة في تلفزيون الكويت

أكد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود أن تلفزيون دولة الكويت قد قرر منع عرض أي عمل فني (برنامج - مسلسل - فيلم) تظهر فيه الممثلة السورية رغدة.

جاء ذلك استجابة للاقتراح الذي تقدم به نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج. وكان الخرينج قد تقدم باقتراح برغبة بمقاطعة جميع الأعمال الفنية للممثلة السورية رغدة سواء الأعمال الجديدة أو السابقة وعدم عرضها على شاشات وأجهزة الإعلام في دولة الكويت بعد تطاولها على استقلال وسيادة دولة الكويت في أحد اللقاءات التلفزيونية بقناة فضائية عربية، مدعية أن الكويت جزء من العراق وأن الكويت سوف تعود للعراق، واعتبر الخرينج هذا التصريح إساءة بالغة الخطورة للكويت حكومة وشعباً، لذلك اقترح مقاطعة جميع الأعمال الفنية للممثلة السورية رغدة. وهو ما استجابت له وزارة الإعلام وقررت مقاطعة الممثلة المذكورة.