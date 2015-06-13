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بالفيديو.. طفل سوري يحل لغز مكعب الذكاء “روبيك” بوقت قياسي دون أن ينظر إليه

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بالفيديو.. طفل سوري يحل لغز مكعب الذكاء “روبيك” بوقت قياسي دون أن ينظر إليه بالفيديو.. طفل سوري يحل لغز مكعب الذكاء “روبيك” بوقت قياسي دون أن ينظر إليه

صورة من الفيديو

تناقل سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي شريط لطفل سوري يحل لغز مكعب الذكاء “روبيك” بطريقة جديدة دون حتى أن ينظر إليه، وليس هذا فقط، بل أيضا في وقت قياسي.

ويظهر الطفل في الفيديو وهو يرفع المكعب فوق رأسه ويقوم بحله دون النظر إليه، وبحسب الفيديو فالطفل “طارق” موجود في مدينة اسطنبول التركية.

المعروف أن مكعب الذكاء “روبيك” هو عبارة عن لغز ميكانيكي ثلاثي الأبعاد اخترع في عام 1974 من قبل النحات المجري وأستاذ العمارة “إرنو روبيك”، وسمي في الأصل بالمكعب السحري “ماجيك كيوب”، ويعتبر من أكثر ألعاب الذكاء حول العالم شهرة، ويقام من أجل التنافس في حله الكثير من المسابقات المحلية والعالمية سنويا.

وقد بيع من هذا المكعب 350 مليون مكعب حتى يناير عام 2009 في جميع أنحاء العالم، مما يجعله اللغز الأعلى مبيعا في العالم.

وكالات

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