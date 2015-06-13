ليبيا.. دبلوماسيو تونس المخطوفون بصحة جيدة

قالت الحكومة الليبية الموازية في طرابلس إن موظفي القنصلية التونسية المخطوفين بصحة جيدة، وإنها اتصلت بالخاطفين. وجاء هذا التوضيح بعد يوم واحد من إعلان وزارة الخارجية التونسية اختطاف 10 دبلوماسيين من قنصلية تونس في طرابلس.

واعتبرت الوزارة أن هذه الحادثة تعد بمثابة “الاعتداء السافر على السيادة الوطنية التونسية، والانتهاك الصارخ للقوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية الضامنة لسلامة وأمن الموظفين والبعثات الدبلوماسية والقنصلية”.

وقالت مصادر لــ”العربية.نت” إن مجموعة مسلحة قامت باقتحام مقر القنصلية بطرابلس صباح الجمعة واقتياد 10 موظفين من طاقمها إلى جهة مجهولة.

وبحسب المصادر، فإن الاقتحام جاء بعد رفض محكمة الاستئناف بتونس يوم أمس الخميس طلبًا مقدمًا للإفراج عن القيادي المعروف وليد القليب ابن وزير العدل بحكومة الميليشيات بطرابلس مصطفى القليب الذي اعتقل الشهر الماضي بتونس.