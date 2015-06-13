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حملة مكثفة بحى ثان الإسماعيلية لتطوير ورفع كفاءة الطريق الدائرى

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أعلن محمد عبد المنعم رئيس حي ثان الإسماعيلية أنه تم تنظيم حملة مكثفة باستخدام آليات ومعدات الحي والتى قامت بتنفيذ أعمال التطوير والصيانة المتكاملة للطريق الدائري فى المسافة التى تقع فى نطاق الحي وأضاف أنه تم استبدال 300 كشاف إنارة بالأعمدة وقص وتهذيب الأشجار وصيانة المسطحات الخضراء بالجزيرة الوسطى وطلاء البلدورات.

وأشار عبد المنعم إلى أنه جارى تكثيف العمل والدفع بمجموعات من العاملين بالحى لاستكمال باقي المناطق فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية بشأن تكثيف ومضاعفة كافة الجهود وتكليف رؤساء الأحياء ببذل المزيد من الجهد فى أعمال النظافة العامة وتطوير ورفع كفاءة كافة المحاور والطرق المرورية والذي يأتي ضمن استعدادات الاسماعيلية للحدث العالمي الكبير لافتتاح قناة السويس الجديدة.

الطريق الدائري بحى ثاني -اليوم السابع -6 -2015
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الطريق الدائري بحى ثاني

تواصل عمليات النظافة بالحى -اليوم السابع -6 -2015
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تواصل عمليات النظافة بالحى

تركيب كشافات الإنارة -اليوم السابع -6 -2015
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تركيب كشافات الإنارة


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