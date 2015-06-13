بالصور.. زحام وسوء تنظيم باختبارات "الوظائف" بكلية تربية فى الوادى الجديد

شهدت اختبارات مسابقة فرع جامعة أسيوط بالوادى الجديد اليوم لاختيار 10 باحثين شئون تعليم من بين 1200 متقدم فوضى وتزاحم على لجنة الاختبارات بمقر كلية التربية فى مدينة الخارجة، حيث كان دخول المتسابقين لمقر الاختبار عشوائيا وبالعشرات ودون توجيه أسئلة محددة لهم ما آثار شك المتقدمين من عدة محافظات وأصابهم بخيبة الأمل ودفع بعضهم لمغادرة الكلية دخول الاختبار رغم قطعهم مسافات طويلة للحضور.

كان فرع جامعة أسيوط بالوادى الجديد بدأ إجراء اختبارات مسابقة جامعة أسيوط فرع الوادى الجديد لاختيار 200 خريج للتعين بوظيفة ادارية فى كليات الجامعة الجديدة بالمحافظة والمتقدم لها حوالى 23 ألف متسابق من كافة المحافظات، حيث بلغ عدد التخصصات 11 تنوعت بين باحث شئون تعليم، أخصائى وسائل تعليمية، أخصائى علاقات عامة، أخصائى إشراف وإقامة، إخصائى أفراد ومعاشات.

وقال محمد عمران أحد الخريجين بأنه تقدم لوظيفة باحث شئون تعليم وتلقى خطاب بإجراء الاختبار بمبنى كلية التربية وفوجئت بأن عدد المتقدمين للامتحان 1200 والمطلوب للتعيين 10 فقط مشيرا إلى أن المفاجأة كانت فى كيفية طرح السؤال على المتقدمين حيث كان دخول المتسابقين يتم على دفعات بحد أدنى 20 يتقدمون للجنة الامتحان حيث يقوم رئيس اللجنة بطرح سؤال على المتقدمين دون أن يضع درجة للمتقدم وكأن الأسماء قد تم اختيارها مسبقاً وما هى إلا إجراءات صورية متبعة.

وقالت أسراء محمود إن الجامعة لم تخطرها بالحضور لأداء امتحان القبول وعرفت الموعد بالصدفة مشيرة إلى تعقيدات واجهت المتقدمين وغموض غير مفهوم يؤكد وجود محسوبية فى الاختيار وأن الفائزين من أقارب الأساتذة والإداريين بكلية التربية.

وقال عيد عرفان أنه حضر من أسيوط لإجراء الاختبار وفوجئ بالأعداد الغفيرة وطريقة إجراء المسابقة وشاهد متقدم من مركز الفرافرة يغادر قبل دخوله الاختبار .



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1- جانب من التزاحم الشديد على لجنة الاختبارات



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2 - 1200 متقدم لوظيفة باحث شئون تعليم لاختيار 10 متقدمين فقط



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3- استياء شباب الخريجين من طريقة إجراء الاختبار العشوائية



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4- فوضى وتكدس من شباب الخريجين على اللجنة



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5- شباب الخريجين قطعوا مسافات تزيد عن 500 كيلو متر وعادوا اعتراضا على اللجنة



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6- فرع جامعة أسيوط يواصل استفزازه لأبناء المحافظة بطريقة الاختبار المريبة



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7- شباب الخريجين يرفضون طريقة إجراء الاختبارات والتكدس فى الحر الشديد



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8- العشرات من شباب الخريجين تعرضوا لأشعة الشمس الشديدة دون جدوى



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9- اختبارات عشوائية وفوضى وازدحام غير مسبوق على لجنة الاختبارات