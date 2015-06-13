مدير أمن مطروح: مغادرة 491 شخصًا إلى ليبيا عبر منفذ السلوم

أكد مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح اللواء العناني حمودة، مغادرة 491 شخصًا إلى ليبيا عبر منفذ السلوم البري على الحدود المصرية الليبية، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية.

وقال مدير أمن مطروح -في تصريح اليوم السبت- إن عدد المسافرين إلى الجانب الليبي عبر منفذ السلوم بلغ 491 من بينهم 66 مصريًا و325 ليبيًا .

وأضاف أنه تم التنسيق وإدارة شرطة المنفذ ومصلحة الجوازات والقوات المسلحة وفرع الأمن العام وإدارة الأمن الوطني بمطروح، لافتا الى أنه تم التنبيه على كافة الخدمات بشدة اليقظة وأن تكون على أهبة الاستعداد لمواجهة أية طوارئ تفرضها تطورات الموقف داخل الأراضي الليبية واستنفار كافة الأجهزة الأمنية بالمنفذ.

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