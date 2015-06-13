كبر مخك.. 4 فوائد صحية تحصل عليها لو "نفضت" لسلبيات العمل

ضغوط العمل لا تنتهى، والتأثر العاطفي والنفسي بمثل هذه المتغيرات الضاغطة اليومية أمر في غاية الخطورة، ويهدد الصحة النفسية والعضوية، ولا شك أن الصحة تتأثر بمثل هذه الضغوط وقد تتحول المشكلة إلي علة مرضية وأمراض حقيقية.

وهنا تنصح الدكتورة نيفين رضا أخصائي الباطنة بعدم الاهتمام والتركيز علي الجوانب السلبية في العمل، والتركيز علي سلبياته وضغوطه، فالتركيز علي إيجابيات العمل ومنها أنه مصدر للرزق، وملهاة عن المشكلات والاكتئاب والأمراض النفسية، تجعله سبب في الشعور بالراحة النفسية والتخلص من التفكير الدائم في مشكلاته، فاللامبالاة في مثل هذه الأمور مفيدة وصحية علي حسب تعبير نيفين .

وتابعت نيفين معددة أهمية عدم الاهتمام بضغوط العمل وتقبلها بصدر رحب، مؤكدة على انه العلاج الأمثل للاكتئاب ووقاية حقيقية من الأمراض النفسية والعضوية ومنها :

>-تحسين عمل وظائف الجسم، ليعمل بكامل كفاءته دون تقصير بسبب الضغوط النفسية والعصبية.

>-الوقاية من تشتت الذهن وسوء تقدير المسافات والوقاية أيضا من مشكلات الاستيعاب والقدرة علي انجاز المهام، الوقاية من الاصاب بزيادة ضربات القلب، والاغماءات.

>-التنفيض للسلبيات تقي نفسك من الأعراض المرضية العضوية كالإصابة بالأزمات القلبية وفرص الاصابة بالذبحات والصداع النصفي والغثيان والهبوط الحاد في الدورة الدموية وارتفاع ضغط الدم

>-تقي من الاصابة بالأعراض النفسية المرضية، منها التوتر النفسي والعصبية والهياج،وحالات الهلع، ونوبات العزلة ورغبات التخلص من الحياة والانفصال عن الواقع.

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