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أساسيات الكيمياء في مستوى طلاب “البيطري” وضبط 13 طالبًا في حالات «غش» بـ 5 كليات بالمنيا

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أساسيات الكيمياء في مستوى طلاب “البيطري” وضبط 13 طالبًا في حالات «غش» بـ 5 كليات بالمنيا أساسيات الكيمياء في مستوى طلاب “البيطري” وضبط 13 طالبًا في حالات «غش» بـ 5 كليات بالمنيا

جامعة المنيا

قام، الدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا، بجولة تفقدية لأعمال الامتحانات لكلية الطب البيطري بمدينة المنيا الجديدة لمتابعة سير أعمال الامتحانات وتطبيق القواعد المنظمة لها، رافقه خلالها الدكتور إيمان طه القائم بأعمال عميد الكلية.

أكد الدكتور أبو المجد أن الكلية تضم 235 طالباً وطالبة يؤدون الامتحانات في 5 لجان بحضور 208 طالباً وطالبة لأداء الامتحانات، وأضاف إلى أن أسئلة الامتحانات في مادة أساسيات الكيمياء في مستوى الطلاب ومطابقة لمعايير الجودة.

وطالب بضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح لإعلان النتائج خلال أسبوع من انتهاء أعمال الامتحانات.

وفي ذات السياق تم ضبط 13 حالة غش في 5 كليات، تم التحقيق معهم من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية، واسفرت نتائج التحقيق عن إلغاء مادة لـ 5 طلاب لكليات، التربية الرياضية، ودار العلوم، والهندسة، والتربية، وتوجيه عقوبة الإنذار إلى 6 طلاب، بكليات دار العلوم والآداب،  وتحويل طالبان لمجلس تأديب بتطبيق المادة 125 بكليتي التربية الرياضية والآداب.

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