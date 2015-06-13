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بالصور.. وزير الآثار يعلن عن تزويد المناطق الأثرية بالأقصر ببوابات أمنية وكاميرات مراقبة حديثة

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بالصور.. وزير الآثار يعلن عن تزويد المناطق الأثرية بالأقصر ببوابات أمنية وكاميرات مراقبة حديثة بالصور.. وزير الآثار يعلن عن تزويد المناطق الأثرية بالأقصر ببوابات أمنية وكاميرات مراقبة حديثة

وزبر الأثار خلال جولته التفقدية

أعلن الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار عن تزويد المناطق الأثرية والسياحية بمحافظة الأقصر بكل ما تحتاجه من بوابات أمنية وكاميرات مراقبة حديثة.

بينما قال اللواء مصطفي سلامة مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار أن لجنة أمنية من الوزارة تعاين حالياً الإجراءات الأمنية المتبعة في تامين كافة المناطق الأثرية بمحافظة الأقصر.

جاء ذلك خلال تفقدهما لعدد من المناطق الأثرية غرب الأقصر مساء السبت، برفقة المحافظ محمد بدر، ومن المقرر أن يتفقد الوزير أعمال الترميمات الأثرية الجارية على يد البعثات الأجنبية المصرية المشتركة بمعبدى الأقصر والكرنك صباح غداً الأحد قبل أن يتوجه لمدينة إسنا ومنها إلي محافظة أسوان .

وتعد زيارة وزير الآثار للأقصر الزيارة الثالثة خلال الأيام الأربعة الأخيرة حيث كانت الأولى عصر يوم الأربعاء الماضي برفقة وزير السياحة خالد رامى، عقب المحاولة الإجرامية الفاشلة، والثانية برفقة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب مساء الخميس.

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