ضبط أخطر إرهابيين قاموا بتخطيط وتدبير 22 عملية تخريبية بالسويس‎

تمكن ضباط الأمن الوطني فى السويس بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي اليوم السبت، من ضبط أخطر قياديين أرهابيين يقوما بالتخطيط للعمليات الإرهابية فى السويس، وإمداد المنفذين بالأسلحة والدراجات النارية والسيارات المستخدمة فى العمليات وتنفيذ 22 عملية تخريبية بالمحافظة.

كما خططا سوياً لعملية إستهداف كمين شرطة أمام منزل أسرة اللواء محمد إبراهيم مستشار رئيس الوزراء للأمن، وما تبعها من قتل الشهيد المقدم محمد سويلم رئيس مباحث الجناين، وقيامهما بالتخطيط لحرق 9 سيارات بشركة المعمل، وسيارات الشرطة والأجهزة الحكومية.

> كانت التحريات الأمنية ومناقشة المتهمين قد كشفت أن وراء أكبر العمليات الإرهابية التى تمت فى السويس خلال الأشهر الستة الماضية هما المتهمان ” مستر تامر ” وأبو اسلام “، وهي أسماء حركية عرف بها المتهمين بين شباب الجماعة الإرهابية المنفذين للعمليات.

> وتوصلت التحريات الأمنية الى الشخصية الحقيقية للمتهمين، والي الأماكن التى يترددان عليها، وتم متابعتهما وإعداد عدة أكمنه لهما، وتمكن ضباط الأمن الوطني فى السويس، من ضبط المتهمين وهما عصام أحمد حسن وشهرته ” مستر تامر ” و ” محمد سمير محمد عطية ” وشهرته أبو اسلام.

وكشف مصدر أمني أن المتهم أبو إسلام كان يخطط للعمليات الإرهابية التى إستهدفت حرق سيارات الشرطة والسيارات التاعبة للأجهزة الحكومية وكان يجهز الزجاجات الحارقة ذاتية الإشتعال، كما خطط مستر تامر لعملية التسلل لمنطقة المستعمرة داخل شركة السويس لتصنيع البترول، مطلع فبراير الماضي والتى حرقوا خلالها 9 سيارات خاصة بمديرين ومسؤولين بالشركة.

وبلغ عدد العمليات الإرهابية التى قام المتهمين بالتخطيط لها 22 عملية إرهابية، أبرزها إستهداف كمين شرطة امام منزل اسرة اللواء محمد ابراهيم، وإستهداف دورية شرطة أمام مدخل قرية عامر بحي الجناين والتى اسفرت عن إستشهاد مجند، وأحيل المتهيمن للنيابة التى أمرت بحبسهما 15 يوم على ذمة بتهمة القتل والتخريب بالمنشات العامة وإستهداف ضباط الشرطة.