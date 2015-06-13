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صحيفة نمساوية: ألمانيا تعترف بالتجسس على الحكومة النمساوية إلكترونيًا

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صحيفة نمساوية: ألمانيا تعترف بالتجسس على الحكومة النمساوية إلكترونيًا صحيفة نمساوية: ألمانيا تعترف بالتجسس على الحكومة النمساوية إلكترونيًا

المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل”

قال “جيرهارد شيندلر” رئيس الإستخبارات الألمانية،إن النمساوية تم إعتراضها من قبل جهاز الإستخبارات الإتحادي الألماني (BEND)، بحسب صحيفة “كورير” النمساوية.

وأفادت الصحيفة النمساوية، أن إعتراف “شيندلر” ،أمس، جاء أمام اللجنة البرلمانية الألمانية المعنية بالتحقيق، والتي لم تنشر تقريرها بهذا الشأن بعد، موضحة أنه عندما سئل المسؤول الألماني، “عما إذا كان الجهاز تجسس على النمساويين أو الفرنسيين أجاب بالتأكيد، لكنه قال إنه ليس لديه قلق بشأن إتفاقية حقوق الإنسان لأنها لاتنطبق إلا على الوقائع التي تحدث على الأراضي الألمانية.”

لكن “مارتينا رينر” العضو في البرلمان الألماني( بوندستاج) والعضو باللجنة المعنية بالتحقيق، شككت في كلام “شيندلر”، مؤكدة للصحيفة النمساوية أن “هذا الأمر غير قانوني”.

وكانت وزيرة الداخلية النمساوية “يوهانا ميكيل لايتنر”، قد تقدمت بشكوى في شهر مايو الماضي، لمكتب المدعي العام النمساوي ضد كيان مجهول بشأن الاشتباه بعمليات تجسس سرية على الحكومة النمساوية ومؤسساتها مما يضر بالبلاد.

وطالبت الوزيرة النمساوية بتوضيح عن هذه الأنشطة التي تناولتها تقارير إعلامية، مشيرة إلى أن أجهزة الأمن تتواصل مع نظيراتها في ألمانيا، وأكدت أنها ستحاول التوصل لحل من خلال الأجهزة الأمنية والدبلوماسية والقضائية

وكان المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكي “إدوارد سنودن” كشف عن أن أمريكا نفذت عمليات تجسس إلكترونية واسعة النطاق في أوروبا مما أثار حالة من الغضب .

جدير بالذكر أن المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” قد دافعت عن الاستخبارات الألمانية ضد اتهامها بأنها ساعدت الولايات المتحدة على التجسس بشكل غير مشروع على مسؤولين وشركات في أوروبا.

وأكدت أنها كانت تعلم باهتمام وكالة الأمن القومي الأمريكي بالتجسس على مؤسسات دفاع أوروبية منذ عام 2008 لكنها قالت للبرلمان في 2014 انها ليس لديها معلومات.

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أونا

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