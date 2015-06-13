أخبار عاجلة

الزمالك يعلن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في سوبر اليد الإفريقي -
بعد الهزيمةمن الشرقية| «إيناسيو» يستدعي جهاز الزمالك -
هيئة الغذاء والدواء الأمريكية : احذر .. الدجاج المجمد قد يسبب السرطان -
إعلان انقطاع الكهرباء عن 4 مدن بالأقصر -
بالصور.. "القومي للقلب" يدشن حملة للتوعية بمخاطر "الحمى الروماتيزمية" في الأقصر -
مقتل شخص بطعنة نافذة بسبب خلاف على قطعة أرض بمنشأة القناطر -
بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه " -
العراق: بعد شهور عديدة إخماد حرائق النفط في القيارة -
معارض " أهلاً رمضان ".. موعد افتتاحها وكيف تنقذ بها «التموين» المواطنين من موجة الغلاء -
تأجيل محاكمة عبد الله طايل وآخرين بقضية "نواب القروض" لجلسة ٥ أكتوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

جبهة النصرة تقر بقتل عدد من دروز سوريا وتعد بتقديم عناصرها للمحاسبة

Google+ Print
جبهة النصرة تقر بقتل عدد من دروز سوريا وتعد بتقديم عناصرها للمحاسبة جبهة النصرة تقر بقتل عدد من دروز سوريا وتعد بتقديم عناصرها للمحاسبة
أقرت جبهة النصرة جناح تنظيم القاعدة فى سوريا اليوم السبت بضلوع أفراد منها فى قتل قرويين دروز بشمال غرب سوريا الأسبوع الماضى وقالت إنهم خالفوا التوجيهات وسيقدمون للمحاكمة.

وقالت تقارير إن 20 قرويا درزيا قتلوا فى قرية قلب لوزة بمحافظة إدلب يوم الأربعاء عندما فتح أفراد من جيهة النصرة النار عليهم فى حادث اندلع بسبب محاولتهم مصادرة منزل.

وقالت الجبهة فى بيان على صفحتها على تويتر "تلقت الجبهة ببالغ الأسى الحادثة التى وقعت فى قرية قلب لوزة فى ريف إدلب يوم الأربعاء والتى شارك فيها عدة عناصر من جبهة النصرة."

وأضافت "إن ما وقع خطأ كبير وغير مبرر وتم بدون علم القيادة وبمخالفة واضحة لتوجيهات قيادة جبهة النصرة وأن كل من تورط فى تلك الحادثة سيقدم لمحكمة شرعية ويحاسب على ما ثبت فى حقه من دماء."

ويتركز تواجد الدروز فى محافظة السويداء قرب الحدود مع الأردن وإسرائيل حيث حقق المتشددون مكاسب ميدانية كبيرة فى الآونة الأخيرة.

وحذر قادة دروز لبنانيون متحالفون مع السورية من أن الدروز يواجهون تهديدا وجوديا. ودعا البعض إلى ارسال السلاح إليهم للدفاع عن أنفسهم.

لكن وليد جنبلاط أهم سياسى درزى فى لبنان وأحد معارضى الرئيس السورى بشار الأسد قال إن الحادث "شخصي" مشيرا إلى أنه لا يراه طائفيا. ويتعين أن يحل عبر الاتصالات السياسية مع القيادات المحلية والاقليمية.

وقالت جبهة النصرة انها أرسلت "وفودا من الجبهة للوقوف على ملابسات الحادث بأنفسهم وتطمين أهالى القرية ... ومازالت القرية وأهلها مطمئنين تحت حمايتنا وفى مناطق سيطرتنا."

وتضم الجماعات المقاتلة هناك جبهة النصرة وجماعات أخرى معارضة لا تتفق مع العقيدة الجهادية للنصرة وتقول إنها ملتزمة بالتنوع فى سوريا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"