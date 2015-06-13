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انحراف طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية عن مسارها دون إصابات

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انحراف طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية عن مسارها دون إصابات انحراف طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية عن مسارها دون إصابات
انحرفت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية المملوكة للحكومة عن مسارها، اليوم السبت، خلال هبوطها فى مطار هوارى بومدين بالعاصمة الجزائر، دون أن يخلف الحادث اية خسائر بشرية او مادية.

وأوضحت مسؤولة الاتصال بشركة الخطوط الجزائرية، مونية برتوش، أن الطائرة وهى من نوع "إيه تى آر500-72" كانت تقل 57 مسافرا وأن الحادث وقع أثناء الهبوط بمطار هوارى بومدين بالعاصمة الجزائر فى رحلة العودة من مدينة باتنة شرقى البلاد.

وأوضحت أنه لم يتم تسجيل أية خسائر بشرية أو مادية فى الحادث الذى وقع عند الساعة الثانية وخمسون دقيقة بعد الظهر بالتوقيت المحلى.
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