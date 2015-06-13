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الجيش الأردنى يدمر شاحنة قادمة من سوريا حاولت اجتياز الحدود

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الجيش الأردنى يدمر شاحنة قادمة من سوريا حاولت اجتياز الحدود الجيش الأردنى يدمر شاحنة قادمة من سوريا حاولت اجتياز الحدود
دمر الجيش الأردنى مساء اليوم "السبت" شاحنة كبيرة قادمة من الأراضى السورية عندما حاولت اجتياز الحدود الأردنية بسرعة عالية..حسبما أفاد مصدر عسكرى فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية .

وقال المصدر العسكرى - فى بيان صحفى اليوم - " إنه تم التعامل مع الشاحنة حسب قواعد الاشتباك وتدميرها خارج الحدود الدولية " .

وكان الجيش الأردنى قد قتل فى الثامن من يونيو الجارى متسللين حاولا اجتياز الحدود من الأراضى السورية إلى المملكة وعلى أثر ذلك تعاملت جماعة رد الفعل السريع فى قوات حرس الحدود مع الموقف بقوة وحزم وطبقت قواعد الاشتباك المتبعة فى مثل هذه الحالات ؛ ما أدى إلى مقتلهما ، كما أحبطت قوات حرس الحدود أواخر شهر مايو الماضى عملية تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة عبر الحدود الأردنية السورية ، كما دمرت أربع سيارات استخدمت خلال هذه العملية .

جدير بالذكر أن الحدود الأردنية السورية - التى يبلغ طولها 378 كم - تشهد حالة من الاستنفار العسكرى والأمنى من جانب السلطات فى الأردن عقب تدهور الأوضاع فى سوريا يتخللها عشرات المعابر غير المشروعة التى يدخل منها اللاجئون السوريون إلى أراضى المملكة .

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مصر 365