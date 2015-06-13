الدفاع المدنى السعودى يؤكد جاهزيته لتنفيذ خطة الطوارىء بمكة والمدينة خلال رمضان

استعدت المديرية العامة للدفاع المدنى السعودى لتنفيذ الخطة العامة لمواجهة الطوارئ بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام واتخاذ التدابير كافة للحفاظ على سلامة المعتمرين والزوار .

وأكد مدير إدارة الإعلام والناطق الإعلامى للدفاع المدنى العقيد عبد الله العرابى الحارثى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بالمدينة المنورة اليوم جاهزية جميع مراكز ووحدات الدفاع المدنى بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة للتعامل مع المخاطر الافتراضية تشمل حوادث الحريق وانهيارات المبانى وحوادث المركبات والأمطار والسيول وتسرب المواد الخطرة .

ونوه بأن خطة الدفاع المدنى لمواجهة الطوارئ فى شهر رمضان المبارك التى اعتمدها الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير الداخلية ومتابعته الدقيقة لمراحل تنفيذها، تهدف لتوفير كل وسائل السلامة لجموع المعتمرين والزوار والتدخل السريع لمواجهة كافة المخاطر ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدنى .

من جانبه ، أكد مدير الدفاع المدنى بمنطقة المدينة المنورة اللواء زهير سبيه ، شمولية خطة الدفاع المدنى لمواجهة الطوارئ خلال شهر رمضان المبارك للتعامل مع المخاطر المحتملة بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ تدابير الدفاع المدنى ، مشيرا إلى أن استعدادات الدفاع المدنى بالمدينة المنورة بدأت منذ وقت مبكر من خلال الكشف على منشآت إسكان الزوار ودور الإيواء السياحى لرصد أى مخالفات لاشتراطات السلامة والعمل على إزالتها ،لافتا الى أن عدد جولات متابعة اشتراطات السلامة بلغت 2507 جولات تم خلالها رصد 93 مخالفة ، وإزالتها وإحالة 26 مخالفة للجنة المخالفات .

وأشار اللواء سبيه إلى أن المرحلة الأولى من خطة الدفاع المدنى فى مجال السلامة تبدأ من 1 وحتى 20 رمضان، بتكثيف دوريات السلامة فى المنطقة المركزية بمحيط المسجد النبوى الشريف مؤكدا استحداث 5 فرق موسمية لدعم مراكز ووحدات الدفاع المدنى على جميع طرق وصول المعتمرين والزوار للمدينة المنورة ، بالإضافة إلى دعم مراكز ووحدات الدفاع المدنى بأحدث المعدات والآليات ودعم قوة الدفاع المدنى بالمسجد النبوى الشريف بكل ما يلزم ،إلى جانب وجود منطقة إسناد آلى لدعم الوحدات والفرق فى الحالات التى تتطلب ذلك .

وتطرق اللواء سبيه إلى جهود الدفاع المدنى بالمدينة المنورة فى مجال توعية المعتمرين والزوار بمتطلبات السلامة عبر المحاضرات والمواد الفيلمية والنشرات المترجمة وعبر شبكات التواصل الاجتماعى واللوحات النقطية لإيصال الرسائل التوعوية لجموع الزوار.

من جانبه أوضح مدير الإدارة العامة للدفاع المدنى بالعاصمة المقدسة العميد سامى الجدعانى ، أن قوات الدفاع المدنى جاهزة للتعامل مع أى أخطار تهدد سلامة المعتمرين فى جميع أحياء مكة المكرمة , مشيرا إلى أن الاستعدادات لتنفيذ خطة تدابير مواجهة الطوارئ خلال شهر رمضان المبارك شملت استحداث 27 مركزا ووحدة موسمية إلى جانب 36 مركزا ميدانيا لمباشرة البلاغات عن الحوادث وتطوير خطة انتشار الفرق الميدانية بالمنطقة المركزية فى محيط المسجد الحرام وتخصيص قوة مجهزة بكل ما يلزم للعمل داخل الحرم ،بالإضافة إلى تغطية جميع الطرق والمواقيت بخدمات الدفاع المدنى وإجراء مسح شامل لجميع منشآت إسكان المعتمرين واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من احتمالات وقوع الحوادث .