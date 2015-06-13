خاطفو دبلوماسيين تونسيين بطرابلس يطالبون بالإفراج عن سجين ليبى بتونس

أفاد مسئول بوزارة الخارجية التونسية اليوم السبت بأن الجهة الخاطفة للدبلوماسيين التونسيين بطرابلس طالبت خلال المفاوضات بالإفراج عن سجين ليبى فى تونس مقابل إخلاء سبيل المخطوفين.

وقال كاتب الدولة لدى وزير الخارجية المكلف بالشؤون العربية والإفريقية التوهامى العبدولى إن المفاوضات مع خاطفى الموظفين والأعوان العاملين بالقنصلية التونسية فى طرابلس "تتقدم بنجاح وبخطى جيدة".

وأضاف العبدولى فى تصريحاته لوكالة الأنباء التونسية أنه يتوقع إطلاق سراح المختطفين مساء اليوم السبت، إذا لم يحدث أى طارىء فى الاتجاه المعاكس.

وكانت مليشيات مسلحة اقتحمت أمس الجمعة القنصلية التونسية فى طرابلس واقتادت 10 موظفين إلى مكان مجهول.

ويأتى الحادث بعد يوم واحد من رفض القضاء التونسى الافراج عن القيادى فى فجر ليبيا المعتقل بتونس وليد القليب فى جلسة له، واستمرار التحقيق معه.

ولم يكشف التوهامى العبدولى عن الجهات الخاطفة لكنه أوضح ان المليشيات طلبت فى المفاوضات اطلاق سراح وليد القليب.

وهذا الحادث هو الثانى بعد أسابيع قليلة من أزمة الرهائن التونسيين الذين احتجزوا من قبل مليشيات مسلحة تتبع قوات فجر ليبيا الموالية لحكومة طرابلس فى حملة أمنية قالت الأخيرة إنها تستهدف الهجرة غير الشرعية قبل أن يتم اخلاء سبيلهم على دفعات.

لكن المحتجزين من التونسيين أكدوا أن المسلحين كانوا يطالبون فى البداية بالإفراج عن وليد القليب الذى اعتقل بأحد مطارات تونس لوجود دعاوى قضائية ضده.

>