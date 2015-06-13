وزيرالتعليم العالي يحيل مدير ووكيل المعهد الفني ببنها و100 موظف للتحقيق بسبب الإهمال

أحال الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي ،اليوم السبت، مجدي درويش مدير المعهد الفني الصناعي ببنها، وليلي أبوزيد وكيلة المعهد، والمدير الإداري و100 موظف آخرين للتحقيق بسبب غياب المدير والوكيل في المعهد الصناعي وإغلاق كافة الورش الفنية، فضلا عن سوء حالة المعهد ووجود عدد كبير من الأجهزة والمعدات الخاصة بالتدريب العملي في الكراتين.وأبدي الوزير إستياءه من سوء حالة النظافة داخل المعهد فضلا عن سوء حالة المدرجات الدراسية.

وكشف مصدر مسئول أن الوزير قرر القيام بهذه الجولة المفاجئة بعد تلقيه شكاوي بشأن إهدار المال العام في المعهد عن طريق تجهيز معامل، دون اتباع القواعد المنظمة لهذا الإجراء بجانب تعيين أقارب المسئولين في المعهد دون الضوابط المعمول بها في شأن التعيينات، وانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية.