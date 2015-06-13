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وزير الآثار يعلن عن مد الزيارة الليلية لمعبد الكرنك بالأقصر لـ11 مساءًا بدلًا من التاسعة

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وزير الآثار يعلن عن مد الزيارة الليلية لمعبد الكرنك بالأقصر لـ11 مساءًا بدلًا من التاسعة وزير الآثار يعلن عن مد الزيارة الليلية لمعبد الكرنك بالأقصر لـ11 مساءًا بدلًا من التاسعة

13 يونيو 2015 | 7:31 مساءً

وزير الأثار

أعلن الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار، عن مد الزيارة اليلية لمعبد الكرنك الفرعوني بمدينة الأقصر حتي الساعة الحادية عشر مساءاً بدلاً من التاسعة .
> وأوضح الوزير خلال تفقده لمشروع الإضاءة الليلة بمعبد حتشبسوت غرب الأقصر اليوم السبت، برفقة المحافظ محمد بدر أن هذا القرار يأتي في إطار منح السياح فرصة لزيارة المعبد أثناء الفترة المسائية خاصة في ظل إرتفاع درجات الحرارة بمحافظة الأقصر خلال ساعات النهار .
> وتابع الوزير هذه المواعيد كان العمل جارياً بها قبل ثورة 25 يناير إلا أن السلطات رأت حينها أن يتم تعديل مواعيد الزيارة لتنتهي في الساعة التاسعة مساءاً .

2015-06-13

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