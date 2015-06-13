وزير الآثار: افتتاح مشروع الإضاءة الليلة بمعبد الرامسيوم بالأقصر 15 يوليو المقبل

أعلن الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار، عن إفتتاح مشروع الإضاءة الليلة بمعبد الرامسيوم بمنطقة القرنة الأثرية غرب الأقصر في 15 يوليو القادم .

جاء ذلك خلال تفقده لمشروع الإضاءة الليلية غرب الأقصر مساء اليوم السبت، برفقة المحافظ محمد بدر وعدد من قيادات الوزارة .

ومن المقرر أن يتفقد الوزير أعمال الترميمات الأثرية الجارية على يد البعثات الأجنبية المصرية المشتركة بمعبدى الأقصر والكرنك صباح غداً الأحد، قبل أن يتوجه لمدينة إسنا ومنها إلي محافظة أسوان.

وتعد زيارة وزير الآثار للأقصر الزيارة الثالثة خلال الأيام الأربعة الأخيرة، حيث كانت الأولى عصر يوم الأربعاء الماضى برفقة وزير السياحة خالد رامى عقب المحاولة الإجرامية الفاشلة والثانية برفقة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب مساء الخميس.

ويهدف مشروع إضاءة المعالم الأثرية بالبرالغربى لفتح أبواب تلك المعالم بوادى الملوك والملكات ومعبدى هابو وحتشبسوت وأمنحتب وتمثالى ممنون، ليلاً أمام السياح لتشجيعهم على زيارتها خلال موسم الصيف الذى يشهد تراجعاً كبيراً فى معدلات التدفق السياحى بسبب إرتفاع درجات الحرارة وقسوة أشعة الشمس خلال ساعات النهار.

كما أن مشروع إضاءة البر الغربى تنفذه إحدى الشركات الإسبانية المتخصصة فى أعمال الإنارة بتكلفة تتجاوز مبلغ الـ 56 مليون جنية وكان من المقرر إنتهاء العمل به قبل عامين إلا أن واقعة سرقة الكابلات والمعدات خلال الإنفلات الأمنى، تسبب فى تأخير موعد إنهاء العمل وهو ما دفع محافظ الأقصر محمد بدر إلى مخاطبة وزارة الأثار والشركة العاملة للإسراع فى توفير ما يلزم وإنهاء الأعمال فى أقرب وقت.