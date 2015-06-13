تم -لـ"الحوامل".. تعرفى على أسباب النزيف فى الثلاثة أشهر الأولى من الحمل

تتعرض المرأة الحامل للنزيف أثناء الحمل، الأمر الذى يؤرقها، ,ويسبب لها القلق , خاصة فى الثلاثة أشهر الأولى، ما قد يجعلهن يعتقدن بأن النزيف يؤثر على الجنين أو أنه بداية للإجهاض.

وفى هذا الشأن يقول الدكتور عمرو حسن استشارى النساء والتوليد بالقصر العينى، إن هناك عدة أسباب مختلفة تساهم فى حدوث النزيف أثناء الحمل خاصة فى الثلاثة شهور الأولى، موضحا أنها ترجع إلى الأسباب التالية:

الإجهاض

الحمل خارج الرحم

>وتابع "يتم تشخيص النزيف على حسب كمية الدم ففى حالة الإجهاض يسمى الإجهاض المنذر، ويكون فى صورة نقاط قليلة يصاحبها ألم خفيف أسفل الظهر والبطن وفى هذه الحالة يستمر الحمل بشرط الراحة التامة وعدم بذل مجهود وعدم التفكير والقلق النفسى مع تناول الحامل بعض أدوية مثبطات الحمل، بينما فى حالة كميات الدم بغزارة ويصاحبها آلام شديدة فى أسفل البطن والظهر يكون ذلك مؤشرا لفقدان الحمل والإجهاض".>وتابع حسن "يجب الذهاب إلى الطبيب لتجنب مخاطر الحمل خارج الرحم نظرا لأنه كلما اكتشف مبكرًا كلما تفادت المرأة مخاطره مثل حدوث انفجار فى قناة فالوب، والذى يؤدى إلى نزيف شديد داخل البطن.. ويجب على الحامل فى حالة حدوث نزيف أثناء الحمل فى الثلاثة شهور الأولى الذهاب للطبيب المعالج لعمل السونار لتحديد ومعرفة السبب للتفرقة بين الإجهاض والحمل خارج الرحم".