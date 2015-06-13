أخبار عاجلة

الزمالك يعلن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في سوبر اليد الإفريقي -
بعد الهزيمةمن الشرقية| «إيناسيو» يستدعي جهاز الزمالك -
هيئة الغذاء والدواء الأمريكية : احذر .. الدجاج المجمد قد يسبب السرطان -
إعلان انقطاع الكهرباء عن 4 مدن بالأقصر -
بالصور.. "القومي للقلب" يدشن حملة للتوعية بمخاطر "الحمى الروماتيزمية" في الأقصر -
مقتل شخص بطعنة نافذة بسبب خلاف على قطعة أرض بمنشأة القناطر -
بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه " -
العراق: بعد شهور عديدة إخماد حرائق النفط في القيارة -
معارض " أهلاً رمضان ".. موعد افتتاحها وكيف تنقذ بها «التموين» المواطنين من موجة الغلاء -
تأجيل محاكمة عبد الله طايل وآخرين بقضية "نواب القروض" لجلسة ٥ أكتوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الحبس سنتين والغرامة 100 ألف لصاحب شركة "الربوة الهادئة" بتهمة النصب

Google+ Print
الحبس سنتين والغرامة 100 ألف لصاحب شركة "الربوة الهادئة" بتهمة النصب الحبس سنتين والغرامة 100 ألف لصاحب شركة "الربوة الهادئة" بتهمة النصب
عاقبت محكمة جنح أول أكتوبر برئاسة المستشار محمد ابو مسلم رجل الأعمال "طارق.ا" صاحب شرطة الربوة الهادئة للاستثمار العقار بالحبس سنتين والغرامة 100 الف جنيه بتهمتى النصب ومخالفة شروط التعاقد .

كانت أجزة الأمن بإشراف اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة تمكنت من ضبط "طارق . م . ا" صاحب شركات الربوة الهادئة للاستثمار العقارى، بعد صدور أمر بضبطه من النيابة العامة، لاتهامه فى 18 قضية نصب، واستيلاء على المال العام، وغسيل الأموال .

و صدر قرار من جهاز مدينة السادس من أكتوبر بسحب قطعتى أرض بدائرة قسمى أول و ثان أكتوبر والسابق تخصيصهما لشركة الربوة الهادئة، بمنطقة التوسعات الشمالية، ووقف التعامل مع الشركة، نتيجة لامتناع صاحبها عن سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية، و قيمتها 300 مليون جنيه، وتضرر الملاك من الوضع، ما دفعهم للتقدم بشكاوى لرئاسة الوزراء ووزارة الإسكان، وتنظيم وقفات احتجاجية تنديدا بتعرضهم للنصب .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365