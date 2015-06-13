الحبس سنتين والغرامة 100 ألف لصاحب شركة "الربوة الهادئة" بتهمة النصب

عاقبت محكمة جنح أول أكتوبر برئاسة المستشار محمد ابو مسلم رجل الأعمال "طارق.ا" صاحب شرطة الربوة الهادئة للاستثمار العقار بالحبس سنتين والغرامة 100 الف جنيه بتهمتى النصب ومخالفة شروط التعاقد .إعلان - Ads إعلان - Ads
كانت أجزة الأمن بإشراف اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة تمكنت من ضبط "طارق . م . ا" صاحب شركات الربوة الهادئة للاستثمار العقارى، بعد صدور أمر بضبطه من النيابة العامة، لاتهامه فى 18 قضية نصب، واستيلاء على المال العام، وغسيل الأموال .
و صدر قرار من جهاز مدينة السادس من أكتوبر بسحب قطعتى أرض بدائرة قسمى أول و ثان أكتوبر والسابق تخصيصهما لشركة الربوة الهادئة، بمنطقة التوسعات الشمالية، ووقف التعامل مع الشركة، نتيجة لامتناع صاحبها عن سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية، و قيمتها 300 مليون جنيه، وتضرر الملاك من الوضع، ما دفعهم للتقدم بشكاوى لرئاسة الوزراء ووزارة الإسكان، وتنظيم وقفات احتجاجية تنديدا بتعرضهم للنصب .