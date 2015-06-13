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"ظبّط سكرك وضغطك" قبل إجراء عملية إزالة المياه البيضاء

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"ظبّط سكرك وضغطك" قبل إجراء عملية إزالة المياه البيضاء "ظبّط سكرك وضغطك" قبل إجراء عملية إزالة المياه البيضاء
المياه البيضاء أحد الأمراض التى تصيب الأعين نتيجة أسباب وعوامل عديدة أهمها العمر، وأسباب مرضية أخرى، مثل الإصابة بالسكر، والضغط، لذلك يستلزم ضبط مستوياتها فى الجسم، قبل إجراء عملية إزالة المياه البيضاء.

وفى هذا الشأن، يقول الدكتور أسامة النحرواى، أستاذ قسم جراحة العيون بجامعة قناة السويس، إن عملية إزالة المياه البيضاء تتم بواسطة الموجات فوق الصوتية، والتى تسمى بـ"الليزر" ولكنها ليست ليزر، بل هى ذبذبات فوق صوتية تزيل المياه البيضاء.

واستكمل "النحرواى" "تتم إزالة المياه البيضاء من خلال التخدير الموضعى بمنطقة جانب العين، ثم زراعة عدسة داخل العين بدلا من العدسة التى تمت إزالتها، والمصنوعة من خامات طبية نقية، لتكون ثابتة طوال العمر، ويستغرق ذلك 10 دقائق، ويخرج المريض فى نفس اليوم، ويسمح له بالحركة وممارسة نشاطه المعتاد، ويمكن إزالة المياه البيضاء من العين الأخرى، بعد راحة أسبوع من إجراء العملية الأولى".

وأضاف "النحرواى" "استخدام التفتيت بالموجات فوق الصوتية لجميع الأشخاص، ما عدا بعض الحالات، تكون المياه البيضاء شديدة الصلابة، ما يضطر الجراح إلى إجراء جراحة صغيرة فى العين، وإجراء بعض الغرز، كما يمكن إجراء العملية لمرضى السكر والضغط بشرط ضبط مستوى السكر والضغط بالجسم قبل إجراء العملية".
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