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مقتل 14 من القوات العراقية فى هجوم لداعش بسيارات مفخخة على قضاء "بيجى"

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مقتل 14 من القوات العراقية فى هجوم لداعش بسيارات مفخخة على قضاء "بيجى" مقتل 14 من القوات العراقية فى هجوم لداعش بسيارات مفخخة على قضاء "بيجى"
هاجم تنظيم (داعش) الإرهابى اليوم السبت مقرا للقوات العراقية المشتركة فى "بيجي" فى محافظة صلاح الدين شمالى العراق، مما أسفر عن مقتل 14 من القوات المشتركة.

وقالت مصادر أمنية ومحلية إن مسلحى التنظيم نفذوا ثلاث تفجيرات انتحارية بسيارات مفخخة استهدفت مقر القوات الأمنية والحشد الشعبى فى منطقة الحجاج جنوبى قضاء بيجى ، أصيب نتيجتها أيضا 13 من القوات العراقية بجراح.. مشيرة إلى أنه تم نقل الجرحى إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب العدلى .

على صعيد آخر اوصلت القوات التابعة لقيادة عمليات الجزيرة والبادية بالانبار غربى العراق مئات الأطنان من المواد التموينية والوقود الى ناحية البغدادى وقضاء حديثة.. وقال قائد العمليات اللواء الركن ناصر الغنام إن قوة من الجزيرة والبادية أوصلت 631 طنا من المواد التموينية و170 الف لتر من البنزين والجاز لتوزيعها على العوائل الصامدة فى وجه تنظيم داعش فى البغدادى وحديثة.

وتقوم وزارة الدفاع والجهات الاغاثية بايصال المساعدات جواً الى مناطق فى الانبار بينها البغدادى وحديثة بسبب انقطاع الطرق لاستمرار العمليات العسكرية الجارية هناك ضد عصابات داعش الارهابية.

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