نجاد البرعى: الصحافة تتعرض لحملة ترويع..وأتضامن مع "اليوم السابع"

أعرب المحامى بالنقض نجاد البرعى الشريك الرئيسي بالمجموعة المتحدة – محامون ومستشارون قانونيون – عن استيائه الشديد من الموقف العجيب الصادر من وزارة الداخلية بتقديمها بلاغا تطالب فيه بحبس خالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع، والصحفى السيد فلاح، المحرر بالجريدة، بتهمة تكدير السلم والأمن العام فى مصر ، لنشر خبر صحفى نقلا عن بعض المصادر والمواقع الإخبارية حول تعرض إحدى سيارات الرئاسة للاعتداء.

وأضاف البرعى لـ"اليوم السابع"، أن الصحافة تتعرض لحملة من الترويع غير المبرر، لافتا إلى أن تلك ليست هي المرة الأولى التى تتدخل فيها وزارة الداخلية لإسكات صوت الإعلام النزيه، معلنا عن تضامنه مع الكاتب الصحفى خالد صلاح وجريدة "اليوم السابع".

وطالب نجاد البرعى الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوقف والنظر إلى مجمل الانتهاكات ومن ضمنها التضييق على الحريات العامة ومحاولات إسكات الصحافة والإعلام والمجتمع المدنى.

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