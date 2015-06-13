لمريض الصدفية.. اضبط حالتك النفسية تتجنب عودة المرض

الصدفية من الأمراض الجلدية المزمنة التى تتسبب فى ظهور بقع مغطاة بالقشور، وفى بعض الأحيان بعد تلقى العلاج واختفاء علامات المرض يعود للظهور مرة أخرى.

وفى هذا السياق، تقول الدكتورة مهجة حنا جرجس أستاذ الأمراض الجلدية، إن الصدفية مرض جلدى مزمن غير معدٍ، يلعب العامل الوراثى والحالة النفسية دور مهم فى الإصابة به، وتظهر على شكل بقع مغطاة بقشور بيضاء، لافته إلى أنه عند العلاج قد يختفى المرض ويعود مرة أخرى، وترجع الأسباب لزيادة الضغوط النفسية حيث إنها تساعد على عودة المرض مرة أخرى كما أنها تزيد من انتشار المرض.

وتتابع أن فى فصل الصيف تقل الصدفية، وذلك للتعرض للأشعة الفوق بنفسجية وقت الفجر والغروب، وتزداد فى فصل الشتاء، لأن الجسم لحماية الجسم بالملابس وعدم يتعرض للشمس، كما أن الحالة النفسية السيئة تساعد على عودة المرض مرة أخرى.

توصى د. مهجة حنا جرجس مرضى الصدفية باتباع بعض التعليمات لعدم تكرار الإصابة بالمرض بعد العلاج، فعند اختفاء العلامات التى تدل على وجود الصدفية، من الضرورى تعاطى جلسات أشعة الفوق البنفسجية من خلال بعض الأجهزة التى تقلل تكرارها، مضيفه أنه يجب الالتزام بالأدوية والكريمات المعالجة للمرض.

وتشير إلى أنه إذا كانت حالة المريض متقدمة بعد علاج المرض تنتشر الصدفية فى الجسم كله مرة أخرى وبشكل سريع.