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التدخين وعوامل أخرى.. أسباب إصابتك بأورام النخاع الشوكى

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التدخين وعوامل أخرى.. أسباب إصابتك بأورام النخاع الشوكى التدخين وعوامل أخرى.. أسباب إصابتك بأورام النخاع الشوكى
أورام النخاع الشوكى أحد الأورام التى تصيب الأشخاص نتيجة عوامل مختلفة أهمهما التدخين وغيرها من الأسباب.

النخاع الشوكى


>وبشأن ذلك يقول الدكتور أحمد عياد أخصائى جراحة المخ والأعصاب، إن أورام النخاع هى عبارة عن إصابة الأشخاص بأورام حميدة أو خبيثة تؤثر بشكل واضح وكبير على النخاع الشوكى إذ تؤدى إلى الإصابة بالشلل والذى يصل فى المراحل المتقدمة للوفاة.

أهم أسباب الأصابة النخاع الشوكى بالأورام


>ويستكمل الدكتور عياد قائلا: "عادةً يصيب سرطان النخاع الشوكى أى جزء من النخاع، ولكنه يوجد بصورة كبيرة فى النخاع الشوكى القطنى والنخاع الشوكى الصدرى، كما أن هناك أسبابا وعوامل مختلفة تساهم فى حدوث أورام النخاع الشوكى وأهمها":

1) العامل الوراثى الجينى والذى يكون من أهم الأسباب التى تؤدى للإصابة بالسرطان.
>2) حدوث انتشار البؤر السرطانية عن طريق الدم أو الغدد اللميفاوية والتى تكون سببها سرطان البروستاتا أو القولون.
>3) التلوث الغذائى والبيئى.
>4) التدخين.
>5) قد يكون بدون أسباب واضحة.

أهم طرق التشخيص


>وأضاف عياد: "يتم التشخيص من الكشف الإكلينيكى للمريض مع إجراء فحص رنين مغناطيسى على النخاع الشوكى".

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