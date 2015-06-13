تأجيل محاكمة المتهمين بـ"حرق كنترول هندسة الأزهر" لـ5 أغسطس

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، محاكمة 5 متهمين، بحرق كنترول كلية الهندسة بجامعة الأزهر، إلى جلسة 5 أغسطس لاستكمال سماع شهود الإثبات.

عقدت الجلسة بمعهد أمناء الشرطة بطره، أمام الدائرة 25 شمال القاهرة، برئاسة المستشار سمير أسعد يوسف، وعضوية المستشارين ياسر أبوالعنين بركات، وأيمن عبد الهادي هيكل وامانة سرسيد حجاج،.

>يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة أحالت فى نوفمبر الماضى المتهمين إلى القضاء العسكرى، فقضى بعدم الإختصاص واعاد القضية الى محكمة الجنايات مرة أخرى.

يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة أحالت المتهمين فى نوفمبر الماضى إلى القضاء العسكرى، فقضى بعدم الاختصاص وأعاد القضية إلى محكمة الجنايات.

اسندت النيابة للمتهمين التجمهر وإثارة الشغب والإنضمام إلى جماعة إرهابية والتلويح بالعنف واستعراض القوة وحمل زجاجات حارقة، ومنع الموظفين بجامعة الأزهر من أداء وظيفتهم، فضلاً عن الإتلاف العمدى لكنترول كلية الهندسة وإحراقه مطلع يناير الماضى.