إحباط تسلل 44 بينهم ليبي و3 سودانيين إلى ليبيا عن طريق السلوم

تمكنت قوات حرس الحدود بالسلوم، من إحباط تسلل 44 شخصا إلى ليبيا، بينهم مواطن ليبى و 3سودانيين، أثناء تواجدهم فى منطقة عسكرية، محظور تواجد المدنيين فيها بدون تصريح، ومحاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية عبر الدروب والمدقات الصحراوية بالسلوم.

أعلنت مديرية أمن مطروح فى بيان صحفى ، اليوم السبت، عن تسلم قسم شرطة السلوم، عدد 44 متهما وهم 2من القاهرة و2 من كفر الشيخ و 2 من قنا و 2 من البحيرة و12من المنيا – 4 من بنى سويف و14 من الفيوم و 2 من سوهاج و 3 من السودان و1 ليبى الجنسية، وذلك عقب ضبطهم أثناء محاولة مغادرتهم البلاد، بطريقة غير شرعية، إلى الجانب الليبى، عبر الدروب الصحراوية بالسلوم وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وجارِ عرضهم على النيابة المختصة.

قال اللواء العنانى حمودة مدير أمن مطروح أن عمليات ضبط المتسللين من المصريين والجنسيات الأخرى تأتى فى إطار تكثيف الجهود وتنفيذاً للخطة الموضوعه بمعرفة ادارة البحث الجنائى والتى تعتمد على غلق الدروب الصحراوية والمدقات الجبلية التى تسلكها تلك العناصر وتضييق الخناق عليهم وعدم تمكينهم من الهروب من الاكمنة الثابتة والمتحركة بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة ومكتب مخابرات حرس حدود بالسلوم وفرعى الامن العام والأمن الوطنى بمطروح.

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