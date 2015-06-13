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تأجيل محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوى" لـ5 أغسطس لمناقشة شهود الإثبات

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تأجيل محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوى" لـ5 أغسطس لمناقشة شهود الإثبات تأجيل محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوى" لـ5 أغسطس لمناقشة شهود الإثبات

>أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 16 متهمًا فى أحداث استاد الدفاع الجوى، والتى وقعت قبل مباراة كرة القدم، بين ناديى الزمالك وإنبى باستاد الدفاع الجوى، وأسفرت عن مقتل 22 مشجعاً من نادى الزمالك الى جلسة 5 أغسطس لمناقشة شهود الاثبات.

عقدت الجلسة أمام الدائرة 25 شمال القاهرة، برئاسة المستشار سمير أسعد يوسف، وعضوية المستشارين ياسر أبوالعنين بركات، وأيمن عبد الهادي هيكل وامانة سر سيد حجاج.

وامر النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة المتهمين للمحاكمة في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة، واثبتت أن جماعة الإخوان الإرهابية في سبيل سعيها لهدم دعائم الاستقرار استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من الـ"وايت نايتس"في ارتكاب الأحداث و أسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة.

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