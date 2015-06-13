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وصول الطائرة الاماراتية الاغاثية الثانية الى اليمن

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وصول الطائرة الاماراتية الاغاثية الثانية الى اليمن وصول الطائرة الاماراتية الاغاثية الثانية الى اليمن

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم مساعدات غذائية وطبية عاجلة للشعب اليمني الشقيق الذي يعاني من نقص حاد في الغذاء والدواء نتيجة الأحداث المؤسفة التى تشهدها اليمن.. وصلت صباح اليوم الطائرة الإغاثية الثانية إلى جمهورية اليمن محملة بالمواد الغذائية والتموينية والصحية لمد يد العون والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.

ويأتي هذه الطائرة الاغاثية في إطار الجسر الجوي الذي تنفذه مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.
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