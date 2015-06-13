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الغيطاني: فوزي بجائزة النيل حملتني مسئولية أكبر

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الغيطاني: فوزي بجائزة النيل حملتني مسئولية أكبر الغيطاني: فوزي بجائزة النيل حملتني مسئولية أكبر

 

الكاتب جمال الغيطاني

قال الكاتب جمال الغيطانى، الفائز بجائزة النيل، إن هذه الجائزة محطة مهمة فى حياته لأنها تعتبر قمة الجوائز المصرية والعربية، وإن أى جائزة تأتي من لها قيمة إضافية.وأضاف “الغيطانى” إن مصر بلد صناعتها الثقافة والحضارة، وعندما يُمنَح أحد أبنائها هذه الجائزة الرفيعة فهذا تتويج لجهد طويل ورحلة شاقة، وفى الوقت نفسه هى دافع لمزيد من الإنتاج فيما تبقى من العمر، حيث تحملنى هذه الجائزة مسئولية أكبر.وتابع  علمنى الكاتب الكبير نجيب محفوظ شيئًا مهمًّا، وهو أن الفرد ليس عليه إلا أن يعمل ويترك الجوائز لتأتي فى حينها. جدير بالذكر أن جائزة النيل هي جائزة سنوية إنطلقت في 1999، تمنحها وزراة الثقافة المصرية للبارزين في مجال الآداب، الفنون، والعلوم الاجتماعية .

 

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