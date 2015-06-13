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“البلشي” يطالب بحماية الصحفيين من استهداف “الداخلية”

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“البلشي” يطالب بحماية الصحفيين من استهداف “الداخلية” “البلشي” يطالب بحماية الصحفيين من استهداف “الداخلية”

خالد البلشي

قال خالد البلشى، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ومقرر لجنة الحريات، إن وزارة الداخلية، لم تترك مجالاً للتخمين بشأن عداءها للصحافة والصحفيين، بعدما أصبحت تتبع نمط البلاغات إزاء الأخبار التى تحتمل الخطأ رغم تصحيحها.

وأضاف مقرر لجنة الحريات بالنقابة فى تصريحاتٍ : “النقابة خاطبت وزارة الداخلية أكثر من مرة بأن الصحف تلتزم بتصحيح الأخبار الخاطئة، ولا يكون الحل عن طريق تقديم البلاغات، ورغم ذلك لم تلتزم الوزارة بأى إتفاق مع النقابة فى هذا الشأن، وتصر على إستعداء الصحفيين “.

وطالب عضو مجلس النقابة الدولة، بضرورة حماية الصحفيين من الإستهداف المتكرر والواضح من قِبَل وزارة الداخلية، لا سيما فى ظل الأجواء الصعبة التى يعيشها الوطن بشكل عام، ويحمل الصحفيون فيها أمانة الكلمة، ويعانون الأمرين فى الحصول على المعلومة.

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