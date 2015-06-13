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​بالصور.. إنهاء خصومة ثأرية بين قريتين بتقديم 5 “أكفان” بقنا

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​بالصور.. إنهاء خصومة ثأرية بين قريتين بتقديم 5 “أكفان” بقنا ​بالصور.. إنهاء خصومة ثأرية بين قريتين بتقديم 5 “أكفان” بقنا

 

أثناء جلسة الصلح

تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهود الشعبية ولجنة المصالحات اليوم “السبت”، من إنهاء خصومة ثأرية بين قريتى ” كوم الضبع ” و” عرب حاجر طوخ ” بمركز نقادة دامت لمدة 3 سنوات، وذلك بحضور اللواء عادل عبدالعظيم مدير أمن قنا والشيخ أحمد الإدريسى وأنور سليمان رئيس مدينة نقادة، بحضور ما يقرب من 5 ألاف مواطن من القريين.

وشهدت جلسة الصلح قيام 3 أشخاص من قرية “كوم الضبع” بتقديم كفنهم لأهل الدم من أهالى “قرية عرب حاجر طوخ”، التى سقط منها 3 قتلى فيما قام فى المقابل شخصين من ” قرية عرب حاجر طوخ ” بتقديم كفنهم لأهل الدم من أهالى “قرية كوم الضبع” لتنتهى الخصومة الثأرية بينهما وفتح صفحة جديدة فى الحياة بينهما خالية من الدم.

من جانبه أكد اللواء عادل عبدالعظيم أيوب مدير أمن قنا، إن مديرية الأمن دائماً ما تسعى إلى القضاء على الخصومات الثأرية بين العائلات المتخاصمة مطالباً الجميع بأن يتحلى بالأمانة مع النفس والعودة إلى تعاليم الدين الإسلامى السمحة.

وقال الشيخ أحمد الإدريسى الشريف أن أول شىء فعله الرسول عندما قدم إلى المدينة المنورة وفق ما بين الأوس والخزرج، فهكذا كان رسول الله وهكذا كانت منهجية آل بيت منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشيداً وشاكرًا لكل من شارك فى هذا الصلح.

وترجع وقائع الخضومة إلى 30 يونيو 2012 عندما نشب مشاجرة بين القريتين بسبب الخلاف على قطعة أرض صحراوية مخصصة لجمعية أهلية، وراح ضحيتها 5 أشخاص من الطرفين، وبدأت جهود الصلح منذ 6 شهور بقيادة الشيخ الادريسى لنبذ الخلاف وإقناع الطرفين بقبول الصلح.

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