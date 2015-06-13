راغب علامة يعترف بهزيمته وفانز إليسا يزعجون جمعية كفى

اكتظ "تويتر" النجوم هذا الأسبوع بصور النجوم وهم في كواليس مسلسلاتهم الرمضانية المرتقبة، كما نشر آخرون صور قديمة لهم، ومنها أثناء تواجدهم في مناسبات تخصّهم، فيما تعددت التغريدات بين الإعتذار والتوضيح والتهنئة والإتهام.

نانسي عجرم: "قمة العطاء"

رافقت ميا ابنة نانسي عجرم البكر والدتها، إلى حفل خيري أحيته في الأردن، والذي نظمه مركز الحسين للسرطان تحت عنوان "حفل الخير"، ونشرت نانسي صوراً لها مع ابنتها أثناء توجههما إلى المسرح سوياً، كما نشرت صوراً من أجواء الحفل، وعلقت بتغريدة: "ما أجمل أن يجتمّع أهل الخير في حفل الخير للقيام بعمل الخير، عسى أن تكون أيامكم كلها مليئة بالخير والمحبة".

وفي سياق العمل الخيري، نشرت نانسي صورة لعامل نظافة يقوم بالتّبرع للصليب الأحمر اللبناني، وأثنت على تصرّف العامل بتغريدة قالت فيها: "قمّة العطاء، لمّا تعطي من قلبك ومن لقمة عيشك! هيدا الانسان بيستحق كل تقدير وإحترام".

راغب علامة يتلقى هدايا رمزية بمناسبة عيد ميلاده

تلقى راغب علامة العديد من التهاني والهدايا في عيد ميلاده، وكان فريق عمل "24 قيراط" من أبرز المهنئين، إذ قاموا بالاحتفال بعيد الفنان من موقع التصوير وقطعوا قالب الحلوى. من ناحية آخرى، أطلق راغب أغنية "حبيني" وهي تتر المسلسل.

كما عايد ولدا راغب خالد ولؤي من خلال دعوته للعلب "الطاولة" يوم ميلاده، وكانت النتيجة هي خسارته أمامهم، وعلق راغب: "مع إني لاعب ماهر في طاولة الزهر. لكن أولادي خالد ولؤي دعوني اليوم في عيد ميلادي للعبة طاولة والنتيجة هزموني هزيمة مرّة".

كما عايدت إليسا زميلة راغب في لجنة تحكيم "أكس فاكتور" من خلال قبلة طبعتها على وجهه في البرنامج.

نجوى كرم بدورها، عايدت السوبر ستار من خلال تغريدة، وقالت له إنها تعايده حتىى لو كانت بعيدة وخارج لبنان، حيث أنها موجودة في كرواتيا لتصوير فيدو كليب "

بعيداً عن عيد ميلاده، أختير راغب علامة ليكون الوجه الإعلاني لماركة ساعات Hublot في الشرق الأوسط.

محمد عساف يُكرّم وردة

شارك الفنان محمد عساف بالحفل التكريمي الذي أقيم في الجزائر تكريماً للفنان وردة، حيث غنى من أغنياتها، وفي المقابل تكرّم عساف في الحفل، إذ قدّم الفنان الجزائري الشاب خالد الدرع التكريمي لعساف.

من جهة أخرى، أعلن عساف عن حفله سيقام في المدرج الروماني، وعلق: "غداً.. حفل الموسم الأكبر في المدرج الروماني بمناسبة عيد استقلال".

عادل كرم يعتذر

بعد الهجوم الذي شنه الجمهور على عادل كرم، بسبب تهكمه على الطالب السّتيني الذي أجرى امتحانات الشهادة الرسمية، توجّه كرم بالاعتذار إلى الطالب وكتب: "بعد حلقة هيدا حكي، أوضح أننا لم نقصد الإساءة إلى السيد عبدالله طالب الذي أكن له الكثير من الاحترام. وأتمنى من السيد طالب قبول اعتذاري الصادق".

مواطنة تتهم طوني خليفة بالرشوة

أعلن الإعلامي طوني خليفة أنه أقام دعوة قضائية على إحدى المواطنات التي اتهمته بأنه تقاضى رشوة من أحد المواطنين الذي عنف زوجته على الطريق العام، لقاء السماح له بتوضيح وجهة نظره في برنامج 1544، فنشر طوني اتهام المرأة له وأرفق ذلك بتعليق: "لهذا السبب ادّعيت على المواطنة حياة مرشاد ولتثبت أمام القضاء صحّة اتهامها لي بالرشوة".

من جهة آخرى أعلن طوني عن انتهاء الموسم الأول من برنامج 1544، وأعلن عن تحضيره لبرنامج جديد للموسم الرمضاني:"الحمد لله انهيت أمس الموسم الأول من 1544 على شاشة Mtv والآن إلى القاهرة لبدء تصوير برنامج رمضان على القاهرة والناس ..شكرًا لثقتكم سبب تفوقنا".

إليسا تنشر رقم هاتفها الخاص علناً

أوضحت إليسا لجمهورها عبر تغريدة على "توتير"، أن الرقم الذي ورد في ختام كليبها "يا مرايتي" هو تابع لجمعية "كفى" وليس لها، إذ يبدو أن الجمعية تلقت العديد من الاتصالات المطالبة بالتحدث مع إليسا، ظناً منهم أنه هذا هو رقمها الخاص.

فتاة تقلد ميريام فراس

نشرت ميريام فارس صورة لطفلة تحبّها كثيراً وتقوم بتقليدها، وتطلب من والدتها أن تضع لها مكياج يشبه مكياج ميريام فارس.

سيرين عبد النور ترى ابنتها على مسرح المدرسة وتبكي

عبرت سيرين عن تأثرها برؤية ابنتها الوحيدة وهي على المسرح المدرسة، في حفلة نهاية العام وكتبت سيرين تغريدة: "صباح الخير اليوم أول مرة بشوف بنتي على مسرح المدرسة بحفل آخر السنة. الدموع وحدها تعبر عن الفرح والفخر يلي بقلبي شكراً لرب العالمين".

نجمتان تطلبان من جمهورهما اختيار الأغاني لهما

سمحت مواقع التواصل الاجتماعي للنجوم ليس التواصل مع جمهورهما بحسب، بل سؤالهم عن الأغاني التي يفضلون أن يغنوها لهم في الحفلات، وحتى الأغاني التي يريديون أن يصورها على طريقة الفيديو كليب، فسألت مريام فارس جمهورها بتغريدة: "شاركوني باختيار الأغاني التي سأغنيها مباشرةً مع فرقتي الموسيقية في برنامج "صوت الجيل الجديد هذا الأحد".

وبدورها سألت لطيفة التونسية جمهورها السؤال نفسه وكتبت: "أي أغاني من ألبوم أحلى حاجة فيا تحبوا إني أغنيها يوم الجمعة ببرنامج صوت الجيل الجديد".

كنزة مرسلي تكشف الغش وتوضح

كشفت كنزة مرسلي عن الطريقة التي يتبعها طلاب شهادة الباكلوريا للغش في الامتحانات الرسمية، وكانت الوسيلة هي تخبئة المعلومات في ممحاة فنشرت كنزة صورة الممحاة وعلقت باستياء: "مش عيب هاد الشي الحاصل في البكالوريا؟ واش من فايدة قولي يرحم باباك! وكي تنجح وتنتقل للجامعة أدي معاك هاد الممحاة".

من ناحية آخرى، أوضحت مرسلي أنها لم تتلقَ أي دعوة أو اتصال للمشاركة في أحد المهرجانت وكتبت: "فيما يتعلق بمهرجان قسنطينة، لم أتلق أي إتصال أو أي دعوة من أي نوع..مع احترامي للجميع ..أعتقد أنه سوء تفاهم..شكراً".

صور من مسلسلات

- نشرت هيفا وهبي صور من كواليس مسلسل "مريم"

- نشر عاصي الحلاني صوراً من كواليس مسلسل "العراب" مع الممثلة سلاف معمار.

- نشر محمد كريم صوراً من كواليس "أستاذ ورئيس قسم"

صور تويترية

- نشرت هيفا صورة لها بدون مكياج، ولاقت الصورة العديد من التعليقات التي أثنت على جمالها وهي بدون مكياج.

- نشرت الممثلة ديما قندلفت الصورة الأولى لها بعد زواجها

- نشر الفنان عاصي الحلاني صورة له وهو على الخيل، من المزرعة الخاصة به، كما نشر صور مزرعته

- نشرت نانسي عجرم صوراً من كواليس "آراب أيدول" الموسم الرابع

- نشرت منى أبو حمزة صورة لها عندما كانت صغيرة.

- نشرت نانسي عجرم صوراً لابنتيها من أجواء مشاركتهما في حفلة عيد ميلاد.

متفررقات

- أطلق مروان خوري تيتر مسلسل "تشيللو"

- أصدرت سيرين عبد النور كليب "عادي"، إذ لاقى الكليب إعجاب متابعي سيرين.

- توجهت نجوى كرم إلى كرواتيا لتصوير أغنية "بوسة قبل النوم"، وقالت في التغريدة إن الصحافة الكرواتية رحبت بها.

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