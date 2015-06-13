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والدة دعاء: إصابتها بمرض نفسى دفعها لإلقاء نفسها من" الخامس" بالنزهة

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والدة دعاء: إصابتها بمرض نفسى دفعها لإلقاء نفسها من" الخامس" بالنزهة والدة دعاء: إصابتها بمرض نفسى دفعها لإلقاء نفسها من" الخامس" بالنزهة
أمر أحمد البرديسى مدير نيابة النزهة بإشراف رئيسها المستشار أحمد وجيه رئيس النيابة بتشريح ودفن جثة ربة منزل ألقت بنفسها من شرفة مسكنها بالطابق الخامس فى النزهة .

وكانت النيابة عاينت مسرح الجريمة وناظرت الجثة، وكلفت المباحث بسرعة التحريات وكشف ظروف وملابسات الحادث للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية .

وإستمعت النيابة إلى أقارب المتوفية فقالت والدتها إنها تعانى من مرض نفسى منذ 10 أعوام، ولم تتهم أو تشتبه فى موتها جنائيًا .

كان العميد أحمد الألفى، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، تلقى إخطارًا من قسم النزهة، باستقبال مستشفى هليوبوليسـ "دعاء" 30 سنة - ربة منزل، مصابة بكسور متفرقة وتوفيت متأثرة بإصابتها .

وامر اللواء أسامة بدير، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، بتشكيل فريق بحث بقيادة اللواء خالد يحيى ،مدير المباحث، لكشف غموض الواقعة

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مصر 365