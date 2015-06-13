"رئيس الزمالك"ينفى مسئولية الأمن فى أحداث استاد الدفاع الجوى

احتوت أحراز المتهمين فى القضية المعروفة اعلاميًا بـ"أحداث الدفاع الجوى" على مقطع للمستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، وهو يعلق على الأحداث، مع الإعلامى أحمد موسى، وأكد عدم مسئولية رجال الأمن عن الواقعة، لكونهم لم يطلقوا رصاصة واحدة صوب جماهير"الألتراس" .>وأبدى أحد أعضاء فريق الدفاع عتراضه على المقطع، مطالبًا بعدم الاعتداد به لأن ما ورد فيه من تصريحات مخالفة للحقيقة، وهنا عقب رئيس المحكمة مازحًا : خلاص قدم بلاغ ضده، الفيديو وارد ضمن الأحراز من النيابة وإحنا بنعرض كافة الفيديوهات أمام الدفاع".

تعقد المحاكمة أمام الدائرة 25 شمال القاهرة، برئاسة المستشار سمير أسعد يوسف، وعضوية المستشارين ياسر أبوالعنين بركات، وأيمن عبد الهادى هيكل، وأمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة المتهمين للمحاكمة فى ختام التحقيقات التى باشرتها معهم النيابة العامة، وأثبتت أن جماعة الإخوان الإرهابية فى سبيل سعيها لهدم دعائم الاستقرار استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من الـ"وايت نايتس"فى ارتكاب الأحداث، وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المبانى والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة.