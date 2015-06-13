الحبس 3 سنوات لمتهم بسرقة أدوات صحية من إحدى العمارات بسوهاج

قضت محكمة جنح سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "رجب أ ش" عاطل ومقيم بمركز المراغة بالحبس 3 سنوات، لاتهامه بسرقة أدوات صحية من داخل إحدى العمارات، بدائرة المركز.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد على السيد وعضوية المستشارين نبيل مسلم حفنى ومحمد مختار، بأمانة سر خالد سلامة وماجد أمين .

ترجع وقائع القضية إلى شهر فبراير عام 2014 بدائرة مركز سوهاج، عندما قرر المتهم سرقة أدوات صحية من إحدى العمارات تحت الإنشاء، وذلك لمروره بضائقة مالية، وفى يوم الواقعة تسلل الى داخل العمارة محاولا سرقة الأدوات الصحية وغيرها من البضاعة، إلا أن الخفير شاهده، وتمكن بمساعدة الأهالى من ضبطه وتسليمه للشرطة.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.