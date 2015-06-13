بالصور.. الشرقية تتزين لاستقبال مجند فقد قدميه فى مذبحة كرم القواديس

استمرارًا لتفاعل القراء مع خدمة "واتس آب اليوم السابع" WhatsApp Youm7، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، أرسل قارئ صورًا لاستقبال مدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، لأحد أبنائها، البطل إيهاب عبد السلام، المجند الذى نجا من حادث كرم القواديس الإرهابى، والذى راح ضحيته 30 شهيدًا من أبناء القوات المسلحة.

وأشار القارئ الى أن المجند إيهاب الذى يبلغ من العمر 23 سنة، كان فى مستشفى المعادى العسكرى، لتلقى العلاج، إذ تعرض المجند لبتر قدميه، تأثرًا بإصابته خلال العملية الإرهابية.

وأضاف القارئ أن أهالى الحسينية يستعدون لاستقبال عبد السلام بـ"زفة بلدى" وخيول، فيما تزينت الشوارع بالأعلام المصرية احتفاءً بعودة البطل، من رحلة تلقيه العلاج سالماً.

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مجند القوات المسلحة الذى فقد قدميه



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المجند قبل مغادرته مستشفى المعادى العسكرى



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الاستعانة بالخيول لاستقبال البطل



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لحظة مغادرة إيهاب عبد السلام مستشفى المعادى العسكرى



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الأهالى فى انتظار إيهاب



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إيهاب أمام المستشفى



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رسالة قارئ "اليوم السابع" عبر خدمة WhatsApp Youm7



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سماعات DJ وأعلام مصرية لاستقبال البطل



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أهالى مدينة الحسينية فى الشرقية