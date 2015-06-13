أخبار عاجلة

الزمالك يعلن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في سوبر اليد الإفريقي -
بعد الهزيمةمن الشرقية| «إيناسيو» يستدعي جهاز الزمالك -
هيئة الغذاء والدواء الأمريكية : احذر .. الدجاج المجمد قد يسبب السرطان -
إعلان انقطاع الكهرباء عن 4 مدن بالأقصر -
بالصور.. "القومي للقلب" يدشن حملة للتوعية بمخاطر "الحمى الروماتيزمية" في الأقصر -
مقتل شخص بطعنة نافذة بسبب خلاف على قطعة أرض بمنشأة القناطر -
بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه " -
العراق: بعد شهور عديدة إخماد حرائق النفط في القيارة -
معارض " أهلاً رمضان ".. موعد افتتاحها وكيف تنقذ بها «التموين» المواطنين من موجة الغلاء -
تأجيل محاكمة عبد الله طايل وآخرين بقضية "نواب القروض" لجلسة ٥ أكتوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. الشرقية تتزين لاستقبال مجند فقد قدميه فى مذبحة كرم القواديس

Google+ Print
استمرارًا لتفاعل القراء مع خدمة "واتس آب اليوم السابع" WhatsApp Youm7، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، أرسل قارئ صورًا لاستقبال مدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، لأحد أبنائها، البطل إيهاب عبد السلام، المجند الذى نجا من حادث كرم القواديس الإرهابى، والذى راح ضحيته 30 شهيدًا من أبناء القوات المسلحة.

وأشار القارئ الى أن المجند إيهاب الذى يبلغ من العمر 23 سنة، كان فى مستشفى المعادى العسكرى، لتلقى العلاج، إذ تعرض المجند لبتر قدميه، تأثرًا بإصابته خلال العملية الإرهابية.

وأضاف القارئ أن أهالى الحسينية يستعدون لاستقبال عبد السلام بـ"زفة بلدى" وخيول، فيما تزينت الشوارع بالأعلام المصرية احتفاءً بعودة البطل، من رحلة تلقيه العلاج سالماً.

شاركونا عبر رسائلكم فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع، عن طريق إرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة والشكاوى عبر رقم هاتف 01287692411 على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.

مجند القوات المسلحة الذى فقد قدميه -اليوم السابع -6 -2015
>

مجند القوات المسلحة الذى فقد قدميه

المجند قبل مغادرته مستشفى المعادى العسكرى -اليوم السابع -6 -2015
>

المجند قبل مغادرته مستشفى المعادى العسكرى

الاستعانة بالخيول لاستقبال البطل -اليوم السابع -6 -2015
>

الاستعانة بالخيول لاستقبال البطل

لحظة مغادرة إيهاب عبد السلام مستشفى المعادى العسكرى -اليوم السابع -6 -2015
>

لحظة مغادرة إيهاب عبد السلام مستشفى المعادى العسكرى

الأهالى فى انتظار إيهاب -اليوم السابع -6 -2015
>

الأهالى فى انتظار إيهاب

إيهاب أمام المستشفى -اليوم السابع -6 -2015
>

إيهاب أمام المستشفى

رسالة قارئ
>

رسالة قارئ "اليوم السابع" عبر خدمة WhatsApp Youm7

سماعات DJ وأعلام مصرية لاستقبال البطل -اليوم السابع -6 -2015
>

سماعات DJ وأعلام مصرية لاستقبال البطل

أهالى مدينة الحسينية فى الشرقية -اليوم السابع -6 -2015
>

أهالى مدينة الحسينية فى الشرقية


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365