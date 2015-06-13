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زوجة محافظ الإسكندرية تقود حملة توعية لتطهير ترعة المحمودية

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زوجة محافظ الإسكندرية تقود حملة توعية لتطهير ترعة المحمودية زوجة محافظ الإسكندرية تقود حملة توعية لتطهير ترعة المحمودية
قامت محافظة الاسكندرية من خلال حى شرق ولجنة العمل المدني بالمحافظة، وبالتعاون مع شركة نهضة وجمعية أصدقاء البيئة، بحملة توعية لتطهير ترعة المحمودية.

تم ذلك بقيادة الدكتورة أميرة أبو طالب زوجة هانى المسيرى محافظ الاسكندرية، وتضمنت الحملة توعية المواطنين بضرورة إلقاء القمامة في مواعيدها اليومية من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا ومنع إلقاء القمامة بترعة المحمودية، وحث الأهالى على التعاون لإنجاح منظومة جمع القمامة ؛ حيث سيتم جمع القمامة في المواعيد المحددة من كل مبنى سكنى ولابد أن تلتزم جميع الوحدات السكنية والتجارية المقيمة بالشارع بالمواعيد منعا للغرامات التى ينص عليها القانون.

وناشد الحي الجميع بالتعاون الإيجابي مع جمعية أصدقاء البيئة التي تطوعت بالمساهمة في نشر الوعى لنجاح هذه المبادرة.

وأعلنت محافظة الاسكندرية فى بيان لها أن السيارات ستقوم بجمع القمامة بالشارع في المواعيد المحددة فقط ، وسيتم إطلاق صافرة طويلة عشر دقائق قبل وصول السيارات للتنبيه، ثم تطلق صفارات متقطعة عند تواجد السيارات بالشارع لسرعة إنزال كيسين للقمامة (الأكل في كيس وأي شيء آخر في كيس اخر). يتم التعرف على متعهد جمع القمامة من خلال كارنية مختوم بختم الحي والزي الرسمي الخاص بالشركة.
>ويمنع إخراج القمامة في غير الأوقات المنصوص عليها كما يمنع منعا باتا إلقاء أي قمامة أو مخلفات في الشارع أو الترعة وتطبق المخالفات القانونية حسب قرار المحافظة رقم 235 لسنة 2014 الذي ينص على غرامة تصل إلى 2000 جنية لكل من يلقي بالقمامة في الطريق العام.

وأكدت المحافظة على أن المبادرة بداية اتجاه لرفع كفاءة الشارع من الناحية البيئية والجمالية وتشجيع مشاركة الأهالى بالأفكار والجهد لتطوير الشارع والتعاون الفعلى في تحقيق الأهداف المرجوة.

وطالبت المحافظة المواطنين بالاتصال بالأرقام التالية:03/3624070 ، 03/3603999 ، في حالة ملاحظة وجود مخالفة قد تؤدي إلى الإخلال بنظافة الشارع أو الترعة و الإنضمام الى صفحة الفيسبوك "تعالو نرجع كورنيش المحمودية".

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مصر 365

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