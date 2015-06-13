القبض على 2 مرشحين من داخل لجان انتخابات الغرفة التجارية ببورسعيد

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مرشحين داخل لجان انتخابات الغرفة التجارية بالصالة المغطاة باستاد بورسعيد الرياضى، وسط حالة من الهرج والمرج التى سادت اللجان، وتم اقتيادهما إلى إحدى المدرعات خارج اللجان .

وأثناء خروجهما ردد المرشحون نداء للرئيس قائلين:" تعالى يا سيسى شوف الفساد والحرامية اللى سرقوا البلد وبعوها بالرخيص".

كما قامت الأجهزة الأمنية باحتواء الأزمة التى نشبت بين المرشحين أثناء القبض عليهما بصورة أدت إلى استياء وغضب البعض من المرشحين المطالبين بالتغيير والذين وصفوا الواقعة بأنها تتنافى تماما مع قيم ومبادئ الثورة والدستور والقانون الذى يحمى حرية المواطن وعدم الإعتداء عليه مهما كانت جريمته .

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