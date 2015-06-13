أهالى دمياط يطالبون بتوسيع طريق المنصورة الشرقى بسبب تكرار الحوادث

طالب عدد كبير من أهالى محافظتى دمياط والدقهلية بضرورة العمل على توسعة وإصلاح طريق "دمياط -المنصورة" الشرقى الرابط بين المحافظتين، يأتى ذلك بعد تتكرارحوادث الطرق ونزيف الأسفلت التى تحدث على هذا الطريق ليلاً ونهارًا بسبب ضيق الطريق وكثرة الحفر والمطبات عليه، بالإضافة إلى تعدى عدد من الأهالى على حرم الطريق بعمل أكشاك ومقاه غير مرخصة وسير عربات الكارو والدراجات البخارية، وإقامة أسواق لبيع المواشى عليه.

وناشد المهندس عبد الناصر الباز، أحد أبناء دمياط، محافظى دمياط والدقهلية بالعمل على إصلاح وتطوير الطريق، مضيفاً بأن الطريق يخدم عددا كبيرا من سكان المحافظتين وخاصة طلبة جامعة المنصورة والمرضى، الذى يتعرضون للموت يومياً على هذا الطريق خاصة بسبب عدد كبير من سائقى الميكروباص المستهترين، والذين لا يعبأون بأرواح الناس.

كما طالب أحمد سليم، مديرعام بضرائب المنصورة بضرورة تضافر جهود المحافظتين، وهيئة الطرق والكبارى لتوسعة الطريق، مطالباً بالاستعانة بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة لتطويرالطريق.

فيما دعا تامر العراقى، أحمد المواطنين، بضرورة وقف نزيف الدماء، الذين يتعرض له أبناء القرى المطلة على هذا الطريق، وخاصة الطلبة الذين يتحركون على هذا الطريق يومياً، مضيفا أن هذا الطريق يشكو غياب المتابعة من كافة المسئولين بمحافظتى دمياط والدقهلية منذ سنوات طويلة، ولم يستجب أحد من هذه القيادات لمطالب ومناشدات الأهالى بإعادة النظر فى إصلاح هذا الطريق، الذى يطلق عليه البعض طريق الموت.